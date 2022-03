Investigation s’interroge sur l’efficacité des formations du Forem

Plus de 30 000 demandeurs d’emploi suivent chaque année des formations organisées par le Forem, en Région Wallonne. Le but : se perfectionner ou s’ouvrir à d’autres métiers, prendre ou reprendre pied dans le monde du travail. Et d’après le Forem, ça fonctionne ! Selon eux, 60% des personnes qui ont suivi des formations sont embauchées par la suite et trouvent un travail qui leur convient.

Pourtant, quand on pose la question aux anciens stagiaires, ils sont beaucoup moins enthousiastes… Le job qu’on leur propose est souvent à temps partiel et ne correspond pas toujours à ce qu’ils souhaitaient.. Résultat : seulement deux personnes sur dix estiment avoir réellement " retrouvé un travail ".

Que propose le Forem et les centres de compétence avec lesquels il travaille ? Toutes les formations, parfois très longues, sont-elles bien adaptées ? Et les entreprises jouent-elles le jeu de l’emploi autant qu’elles le devraient ? Finalement, qui dit vrai ou faux ? C’est ce que vous pourrez découvrir mercredi soir, dans #Investigation.

#Investigation : "Forem: Vraies formations, fausses promesses?" Mercredi 9 mars à 20h20 sur La Une