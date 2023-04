À Charleroi, en plus des bas tarifs, on a négocié des contrats marketing avec Ryanair. En 2001, la compagnie irlandaise signe un contrat avec Brussel South Charleroi Airport (BSCA), c’est la société qui gère l’aéroport. BSCA et Ryanair cofinancent la publicité des lignes aériennes au travers d’une coentreprise nommée Promocy, mais après une enquête de la Commission européenne de 2004, l’entreprise sera dissoute.

À la suite de cet échec, Ryanair va continuer à développer d’autres systèmes de marketing pour recevoir de l’argent. Dans le sud-ouest de la France, à Pau, on avait misé sur Ryanair pour développer les activités de la région. Une nouvelle fois, pour accueillir l’Irlandais, la région va devoir mettre la main au portefeuille et payer des aides aux marketings. Patrick De Stampa, président de la chambre du commerce et de l’industrie de Pau-Béarn en 2004, se souvient très bien des conditions exigées par Ryanair. " Pour assurer la publicité des lignes, il fallait qu’on paie des contrats marketings. Cela nous coûtait des centaines de milliers d’euros, mais on avait plus de touristes grâce à ces nouvelles lignes. Malheureusement, on n’a pas réussi à assumer jusqu'au bout ", confie-t-il. Pau n'a pas résisté à la pression financière imposée par Ryanair. Et comme à son habitude, quand l'irlandais ne reçoit pas d'argent, il s'en va, ses milliers de passagers avec lui.

Ce système de marketing, Reynald Briec le connaît très bien. Il est spécialisé en droit public, et il a aussi été l’avocat de l’aéroport de Pau. " Ryanair a constitué une filiale qui s’appelle Airport Marketing Services, AMS. Cette filiale n’est pas une compagnie aérienne, elle fait du marketing. Principalement aujourd’hui via le web. En fait, Ryanair a trouvé un système intelligent qui consiste à demander des subventions non pas pour du transport de passager, mais pour faire la promotion du territoire. En d’autres termes, quand un aéroport paie AMS pour faire du marketing, ce n’est pas simplement pour avoir le bandeau sur le site Ryanair, mais pour avoir la ligne qui va avec. C’est une forme de contournement des règles communautaires européennes ", précise-t-il.

AMS, trois lettres d’une société créé par Ryanair pour encaisser l’argent des collectivités qui souhaitent obtenir des lignes Ryanair. En surfant sur le site, on est rapidement étonné par la simplicité d’un site censé faire la promotion des destinations des régions. Sur ce site, on trouve un document qui indique que Charleroi aurait payé 20.000 euros en 2017 pour réaliser du marketing avec Ryanair. L’actuel CEO Philippe Verdonck ne connaît pas ce type de contrat, le système aurait changé depuis sa prise de fonction en 2019. " On a notre propre système. On n’a pas besoin de Ryanair pour le marketing, c’est peut-être pour ça que je n’ai jamais vu un tel contrat ".