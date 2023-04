Investigation: Ryanair, les éternelles conditions de travail "low cost" du personnel

Chez Ryanair, les travailleurs ont le sentiment d’être des commerciaux, des vendeurs, plus que des stewards ou des hôtesses qui assurent la sécurité des passagers. " Je me souviens de ce jour où je suis rentrée à la base pour le débriefing. On m’a posé la question : alors, tu as bien vendu ? Je leur ai expliqué que j’avais surtout dû gérer une crise cardiaque, deux évanouissements et 70 problèmes à cause des valises. On m’a répondu : tu aurais dû vendre plus de billets de tombola à gratter. J’ai répété que j’avais surtout géré la crise cardiaque, mais ça ne les a pas intéressés. 1 mois plus tard, j’ai reçu une lettre officielle m’expliquant que j’aurais dû vendre plus de cartes à gratter. J’ai dû justifier pourquoi j’avais vendu moins. C’était très violent ", commente Silvia.

Ce statut de vendeur, Luis Carvallho, lui, ne l’assume plus. " Notre formation est basée sur la sécurité, pas sur les ventes. La direction de Ryanair compare son personnel de cabine aux travailleurs du secteur touristique ou aux travailleurs du commerce de détails, mais ce n’est pas ce que nous sommes. Nous sommes responsables de la sécurité des passagers à bord, de l’équipage et de l’avion. Nous prenons beaucoup plus de risques que les vendeurs. Peut-être que c’est une façon de dégrader l’image de notre métier, de justifier les mauvaises conditions de travail ", explique ce chef de cabine portugais originaire de Porto.

Luis travaille à Charleroi depuis 14 ans. Ryanair, à la base, c’est une coïncidence. " Je travaillais au Portugal dans un restaurant pour un salaire très bas. Je travaillais six jours par semaine pour 500 € par mois. Un de mes cousins avait commencé à travailler chez Ryanair. Il m’a dit qu’il aimait le travail et que le salaire était très bon par rapport au salaire portugais. Il me disait aussi que les conditions étaient bonnes parce que l’aviation est un secteur fortement réglementé. J’avais donc décidé d’essayer. Rapidement, j’ai déchanté quand j’ai comparé les propos de mon cousin avec la réalité ".