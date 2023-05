Investigation : rien d’illégal sur l'octroi de subventions en Province de Hainaut, mais des questions éthiques non résolues

La province de Hainaut respecte bien les dispositions en matière d’octroi de subventions, ressort-il de l’audit ordonné en février 2022 par le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, au lendemain de l’émission de la RTBF "Investigation" consacrée au 'grand ménage des provinces'.

Les résultats de cet audit viennent d’être transmis au Collège provincial. "Situation comptable et cadastres des asbl, tout a été passé au peigne fin et les conclusions sont claires : aucun élément ne me permet de conclure à une illégalité. La Province de Hainaut respecte bien les dispositions en matière d’octroi des subventions", assure le Collège provincial dans un communiqué publié mardi.

Les révélations d’Investigation ne mettaient pas le doigt sur des pratiques illégales, mais surprenantes dans le cadre de missions d’une province. L’une des trois asbl proposait par exemple des vacances dans des camps de réfugiés palestiniens.

"Au final, cette analyse a établi que le ministre n’avait 'aucun acte à appeler sur base de l’instruction réalisée, d’aucune forme que ce soit, et que selon les éléments dont on dispose […] il n’a pas été trouvé d’actes susceptibles de constituer une illégalité'", poursuit le Conseil. Le seul grief repris dans le courrier ministériel concerne l’absence de rapport annuel des conseillers provinciaux siégeant dans les asbl.

"Une obligation désormais respectée, comme le souligne d’ailleurs l’administration wallonne. Le Conseil provincial a en effet validé ces rapports en sa séance du 20 décembre 2022 et le fera chaque année comme cela incombe à l’ensemble des pouvoirs locaux", précise-t-il enfin.

Le Baron Bogaert, lui a été arrêté et placé un mois en détention préventive, suite aux révélations de l’émission. Il y était expliqué que le Baron possédait un château dans le sud de la France via son asbl Vestric et qu’il le louait à la province de Hainaut depuis 40 ans, dont le centre Arthur Regniers de Lobbe, dont il était le directeur. Les séjours pour les enfants étaient facturés à des prix très élevés, bien au-dessus des prix demandés habituellement pour ce genre de location.

Le Baron est inculpé de prise d’intérêt, fraudes aux subsides et abus de biens sociaux.