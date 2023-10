Investigation – Retards du tram à Liège "La gestion du chantier par l'entrepreneur est catastrophique"

Ce manque de préparation s’est confirmé quand Colas et ses partenaires ont commencé à creuser dans le sous-sol de Liège. Cette étape est essentielle. Il faut déplacer tous les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphonie pour éviter qu’ils soient sous les rails du tram. Premier problème à Liège, il n’existe aucun cadastre précis de ces réseaux "Cela veut dire que chaque fois que l’entrepreneur ouvre le sol, il doit contacter tous les gestionnaires de réseaux pour qu’ils identifient les câbles et leur importance" dit Jacques Teller, professeur d’urbanisme à l’Université de Liège "Et ça, ça peut prendre un certain temps, on parle en mois" précise-t-il.

Pour éviter des accidents, les entreprises font des sondages et analyses avant le début du chantier. Selon plusieurs sources, cette étape préalable aurait été quelque peu bâclée "On a trouvé des câbles qui n’étaient pas référencés ou qui étaient au mauvais endroit. Parfois, on en a percé accidentellement et quand c’est du gaz, c’est la panique, tout s’arrête et on dégage".

Ces sondages permettent aussi de repérer des vestiges d’anciennes constructions, des éléments abandonnés comme des cuves à mazout. Visiblement, le sous-sol liégeois est truffé de surprises et comme ces analyses n’ont pas toujours été bien effectuées, les équipes de Colas ont eu quelques mauvaises blagues. Un exemple parmi d’autres, elles n’ont pas repéré une ancienne galerie minière et lorsqu’elles ont coulé du béton dans un trou, le produit se rependait dans la galerie en dessous. D’autres découvertes ont obligé les équipes de Colas à reporter certaines interventions, parfois de plusieurs mois.