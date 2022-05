Investigation : quelles solutions pour mettre fin aux violences obstétricales vécues lors des accouchements ?

Ces futurs parents sont accompagnés par Aline Schoentjes, sage-femme. Elle n’a jamais souhaité travailler en milieu hospitalier alors elle a cofondé Amala il y a plus de 10 ans, un espace d’accompagnement pour femmes enceintes à Bruxelles. "Quand vous arrivez à l’hôpital, l’équipe ne vous connaît pas, ne connaît pas votre histoire." souligne Aline Schoentjes "Un commentaire mal placé, un gynécologue fatigué… Tout ça peut être mal interprété par la femme. On ne sait pas sur quel terrain va arriver ce mot, ce geste. L’institution créée cette violence. Avec tous les protocoles industrialisés, on a oublié qu’il y a individu particulier." Pour elle, une vraie préparation est alors nécessaire : "Quand on se sent, en amont, impliquée dans ce qu’on vit, on est plus active, on subit moins. Et donc c’est moins violent que quand on rencontre cette institution qui, en soi, ne veut pas du mal aux gens."

