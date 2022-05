Investigation : quand la guerre en Ukraine fait exploser le prix du pain

L’Union européenne elle-même a appelé les agriculteurs à produire plus. Elle l’a fait pour s’assurer une sécurité alimentaire et être prête à soutenir les régions et pays qui vont être en carence, mais au risque de perturber son propre programme De la ferme à la fourchette : moins d’engrais, moins de pesticides en Europe et une production plus raisonnée à l’horizon 2030. La Commission européenne a dès lors précisé dans son appel ne permettre aux agriculteurs de déroger à certaines obligations "qu’à titre exceptionnel". Parmi les pistes ouvertes : la remise en culture des jachères, ces terres agricoles qu’on a rendues à la nature pour l’équilibre biologique. Une piste qui fera sans doute pschitt en Belgique. Les jachères n’y représentent qu’un peu plus de 3% des terres agricoles, sont rarement situées aux endroits les plus accessibles ou productifs, et ont le plus souvent un intérêt largement reconnu par les agriculteurs eux-mêmes… Confrontés à l’inflation de tous leurs intrants (semences, engrais dont les prix sont passés de 160 euros/tonne en 2020 à 1000 euros (!) la tonne aujourd’hui, mazout pour les tracteurs…), les agriculteurs en Wallonie voient à vrai dire peu de possibilités, en pleine crise, de réorienter leurs productions vers des céréales panifiables aux normes de qualité très exigeantes.