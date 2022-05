Investigation : Pénuries d'infirmiers, des vies en danger

Les hôpitaux sont-ils encore capables de nous soigner ? Le manque de personnel infirmier est un problème récurrent. Cette pénurie s’amplifie, le covid y a largement contribué. Les normes de sécurité sont loin d’être toujours respectées. Les blouses blanches triment et craquent. Burn out, pression psychologique, peu de reconnaissance, charge de travail élevée, perpétuellement croissante, conditions de travail de plus en plus difficiles… Bref, c’est le rendement avant tout, au détriment de l’aspect humain du métier … S’en suivent fatigue et démotivation.

Quelles conséquences sur les patients ? Sont-ils victimes de négligences graves ? Des décès pourraient-ils être évités ? De plus en plus d’infirmiers quittent définitivement la profession. Face à l’ampleur de la pénurie, les hôpitaux semblent prêts à tout pour recruter : primes à tout va, concurrence malsaine, recours à des infirmiers étrangers par le biais d’agences douteuses.

Les infirmiers sont-ils devenus des marchandises ? Assiste-t-on à un véritable trafic de blouses blanches ?

#Investigation a enquêté sur toutes ces vies bradées. Patients, infirmiers et directions d'hôpital ne mâchent pas leurs mots et leurs maux. Une enquête de Sophie Mergen et Guillaume Wollner.

