Investigation : pénurie de médecins généralistes et un PEB embarrassant

Notre équipe a rencontré ces médecins de campagne devenus si rares. Ils sont débordés. Une majorité d’entre eux est même contrainte de refuser de nouveaux patients. Et l’isolement et les longs trajets consacrés aux visites dissuadent de plus en plus de jeunes médecins de s’installer à la campagne. Mais ce que notre enquête va révéler, c’est que cette pénurie de médecins touche aujourd’hui aussi les villes, particulièrement les quartiers populaires.