Investigation – Opacité et confidentialité, maîtres-mots dans le dossier du tram de Liège

Le cahier des charges reprend les budgets prévisionnels du chantier. Il nous aurait permis d’avoir une première évaluation du coût que représente le chantier du tram.

Un autre prix circule, celui fixé au moment de la signature, mais encore une fois, ce document est particulièrement compliqué à trouver. Nous nous le sommes procuré, via une instance de l’Union européenne. Il indique que l’offre remise par Colas et ses partenaires est comprise entre 590 millions d'€ et 645 millions d'€. Mais finalement, combien coûte ce tram ? "C’est un chantier d’investissement, au départ, de 450 millions d’euros" répond le Ministre wallon Philippe Henry. Il poursuit "on rembourse sur 27 ans et on paye aussi la maintenance, l’entretien du matériel. Donc, c’est comme quand on achète une maison et qu’on doit emprunter, on rembourse plus que l’emprunt en fonction de la durée du remboursement et du taux d’intérêt. Nous, nous sommes à 32 millions d'€ remboursés par an jusqu’en 2052 au lieu de 2050 à cause du retard. Le coût total est ainsi au-delà de 800 millions d’euros" conclu le Ministre. À cela, il faut ajouter les 79 millions d’euros de la médiation en précisant que cette somme est variable puisqu’elle ne sera versée en entièreté que si Colas tient les nouveaux délais imposés par la Région et le TEC. Pour résumer, le chantier du tram avoisinerait les 900 millions d'€ et 2 ans et demi de retard.