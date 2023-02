Investigation: "Occupied", l’occupation de Kherson vécue de l’intérieur

Il y a quasiment un an jour pour jour, l'Ukraine était envahie par la Russie. Pour l'occasion, #Investigation propose un documentaire au coeur de la guerre. Pendant trois mois, Dmytro Bahnenko, journaliste local en Ukraine, a filmé l’occupation de Kherson par les forces russes, parfois au péril de sa vie.

"Quand j’ai vu des tanks rouler dans ma rue, j’ai compris que c’était fait. Que notre ville était en train d’être envahie"

L’invasion de Kherson, comme si vous y étiez. C’est l’expérience proposée dans "Occupied", un reportage en immersion dans la région récemment annexée par la Russie. Tout commence avec l’arrivée des forces russes début mars, et les manifestations d’opposition de la population locale.

Une trace de l’histoire

La peur règne à Kherson. Au début de l'invasion, les sirènes et les explosions sont quotidiennes. Dmytro filme un maximum de scènes, afin de laisser une trace de ce pan de l’histoire. La ville est importante pour la Russie: elle lui permet d’avoir une liaison directe avec la Crimée, déjà annexée en 2014.

"Je ne veux pas qu’ils me bombardent"

Dmytro nous emmène également dans son intimité : celle de sa vie de couple, celle de sa vie de famille. Il nous explique comment lui et son épouse essayent de préserver Ksusha, leur très jeune fille. Même si ce n’est pas toujours possible. "Je ne veux pas qu’ils me bombardent", déclare ainsi Ksusha, à l’abri sous une table.

La question de la durée de l’occupation se pose également. Au début, certains habitants estiment qu’elle pourrait se terminer rapidement. Puis cet espoir fane petit à petit, jusqu’à l’annexion officielle de Kherson par la Russie. Et une autre question survient alors : faut-il quitter sa terre natale, s’exiler pour fuir la violence et la peur ? Après trois mois sous l'occupation, après de nombreux questionnements, c'est en tout cas le choix, forcé, que feront Dmytro et sa famille. Vers de meilleurs lendemains.