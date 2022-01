Investigation : nos téléphones lisent-ils ce qu’on écrit ?

Au-delà de savoir si nos applications de messagerie lisent ce qu’on écrit à nos proches, il y a d’autres aspects à surveiller si l’on veut garder une vie privée. En effet, même si le but de Messenger, Whatsapp, Signal ou encore Snapchat est d’envoyer un message, les applications ne se privent pas pour récolter des données sur vous quand vous les utilisez. Et à ce niveau-là, certaines applis sont beaucoup plus gourmandes que d’autres.

Apple a développé un outil intéressant pour cela. Pour chaque application à télécharger dans l’App Store, en plus des mentions légales, de l’aperçu et des notes des utilisateurs, on trouve désormais l’onglet "Confidentialité de l’app". C’est là que vous trouverez une liste des données qui sont récoltées par l’application en question, et dans quel but elles sont récoltées.

On y apprend par exemple que Signal ne recueille que votre numéro de téléphone, la seule donnée dont elle ait besoin pour fonctionner. En revanche, des applications comme Whatsapp et Snapchat sont beaucoup plus gourmandes et récoltent des données plus personnelles comme votre localisation, votre historique d’achats, vos contacts… Et le champion toute catégorie dans les applications de messagerie populaires, si l’on en croit les étiquettes de confidentialité dans l’App Store, c’est Messenger. Dans la liste des données recueillies par l’app de messagerie de Facebook, on retrouve encore plein d’autres données comme votre adresse physique, des données de santé, votre historique de recherche…

Interrogé à ce sujet, Facebook explique que le rapport d’Apple sur la confidentialité des applications manque de contexte et renvoie sans plus de détails vers leur politique de données. Que ces données manquent de contexte ou pas, elles montrent la différence entre une application comme Signal et Messenger au niveau de l’exploitation de vos données. "Le modèle économique de Signal est différent du modèle économique de Messenger qui, lui, a tout intérêt à profiler ses utilisateurs pour pouvoir proposer des publicités les plus ciblées possibles, alors que le modèle de Signal ne se base absolument pas sur ce principe-là", explique Jean-Noël Colin.



Selon une enquête du Washington Post, c’est même parfois dans l’autre sens que les étiquettes de confidentialité manquent de précision. Un journaliste a découvert que certaines applications mentent dans les informations qu’elles transmettent à Apple et omettent certains détails. Ce sont en effet les développeurs eux-mêmes qui doivent compléter leurs fiches.