Investigation : "Mon pays va disparaitre"

Le réchauffement climatique ne menace pas uniquement les petits états insulaires. La montée des eaux concerne les plus grandes cités du globe : Londres, Djakarta, Shanghai, Tokyo, Le Cap, Miami, New York…

"The Big Apple" est une cité traumatisée par l’ouragan Sandy de 2012. Un évènement qui a couté la vie à 48 personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts. À certains endroits, l’eau est montée à plus de 4 mètres de hauteurs.

Quel rapport avec l'eau qui monte ? " Le rapport entre l’élévation du niveau de la mer et les ouragans est simple ", explique Ben Strauss, fondateur de Climate Central. " Les ouragans provoquent une onde de tempête et poussent l'eau sur le rivage, créant ainsi une inondation. Si le niveau de la mer est plus haut, la rampe de lancement de l’inondation est aussi plus haute. En réalité, aujourd’hui, chaque inondation côtière est plus grave et provoque plus de dégâts en raison de l’élévation des niveaux de la mer, dont l’homme est le responsable ".

New York et ses 8,5 millions d’habitants sont entourés par les eaux. C’est particulièrement le cas de l’ile de Manhattan, coincée entre l’océan Atlantique, L’Hudson River et l’East River. Pour éviter de nouvelles catastrophes, la ville s’est dotée d’un plan colossal à plus de 20 milliards de dollars. Son but : protéger une partie des 836 kilomètres du littoral grâce à des digues et des murs anti-inondations. Un chantier titanesque, baptisé le " big U ", en raison de sa forme, et notamment pensé par l’architecte néerlandais Matthijs Bouw. " Une grande partie du bas de Manhattan est à basse altitude. Il s'agit par exemple, de terres poldérisées sur les eaux, qui risquent d'être inondées par l'élévation du niveau de la mer, mais aussi par l'augmentation de ce que l'on appelle les ondes de tempête, comme les ouragans. Avec le Big U, nous ne nous contentons pas de créer un projet d'infrastructure qui empêche l'eau d'entrer, mais nous essayons de l'intégrer à la communauté. La construction de ces projets n'est pas tant pour ici et maintenant. C'est pour la période où cela ça va empirer, ce qui va vraiment commencer dans une vingtaine d'années".

Problème, le projet du " Big U " divise une partie des New-Yorkais. Notamment l’un de ses chantiers les plus ambitieux : le rehaussement du parc d’East River. Un chantier titanesque qui prévoit d'élever cet espace vert de trois mètres. Des travaux qui créer les tensions au sein de la population. Entre riverains impatients d’avoir enfin des protections côtières capables de les protéger et les amoureux de l'écologie, mécontents de voir ce parc populaire disparaitre.