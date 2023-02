Investigation : Médecins de campagne, la traversée du désert

Décrocher un rendez-vous chez un médecin généraliste est de plus en plus compliqué chez nous, en tout cas, dans certaines régions. On l’entend autour de nous, on le subit parfois : "L’agenda est rempli, il n’y a pas de place disponible avant deux jours… " Mais il y a pire. C’est cette réponse à une simple demande de rendez-vous : "Le docteur ne prend plus de nouveaux patients." Aujourd’hui, plus de la moitié des généralistes francophones sont débordés, au point de devoir refuser de soigner certains malades, faute de place, de temps.