Investigation – Les villages détruits du Haut Atlas

Pour aller plus loin que Tiniskt et rejoindre les villages en altitude, ça se complique. Plusieurs pans de montagne sont tombés et la route devient rapidement impraticable pour les voitures. Seuls des ânes et des mules peuvent passer, alors on les charge et on monte à pied.

Ces dégâts des routes coupent complètement certains hameaux du reste de la vallée. C’est le cas pour Tizgi Tkent. Ce petit village berbère vieux de plusieurs centaines d’années, au centre de la vallée de Tkent, a aussi souffert du séisme. La montagne sur laquelle il a été construit s’est effondrée sur les maisons. "Je m’apprêtais à dormir quand ma mère m’a appelé. Il y a eu une secousse et elle a couru vers nous jusqu’à ce que ça explose. Nous avons cru que nous étions mortes", raconte une petite fille.