Investigation : les trucs et astuces pour se protéger des cyber-arnaques

Si vous avez un doute sur la fiabilité d’une adresse mail, d’un site internet, d’une publicité Facebook ? Car oui, il existe de fausses publicités sur Facebook, utilisez alors la plateforme SCAMDOC.

C’est simple à utiliser. Le mieux, c’est déjà de prendre l’ordinateur, plutôt que le smartphone. C’est plus grand, plus clair et plus facile.

Copiez l’URL du site internet ou l’adresse mail douteux. En quelques secondes vous avez une idée de fiabilité.

En complément de Scamdoc, on vous conseille aussi de consulter le site Safeonweb, ou de télécharger la plateforme sur votre smartphone. Elle vous alertera sur les nouvelles tendances d’arnaques, les risques actuels : les faux mails "à la mode", les nouvelles formes de phishing, les cadeaux inattendus, les messages avec un QR Code… Les arnaqueurs sont des plus ingénieux !

Ensuite, pensez à ne jamais donner votre code PIN ou la réponse de votre digipass, à qui que ce soit, par téléphone ou par mail. Un banquier, un vrai banquier, ne vous les demandera jamais.