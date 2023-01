Investigation – Les méthodes des alcooliers pour nous faire boire : Pernod Ricard (2/2)

Si ces méthodes existent ailleurs, elles posent question. Car en bout de chaîne, c’est bien de l’alcool qui est vendu. Une substance légale dans la plupart des pays du globe, mais classée dans la catégorie des drogues. " C’est même la drogue la plus dure au monde", explique le Dr Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue. "Si on additionne son caractère addictif à tous les dommages liés à sa consommation – ennuis de couple, de travail, problèmes sociaux, etc., l’alcool est considéré comme étant la drogue la plus dure. De plus, c’est un produit toxique lié à 200 pathologies. C’est loin d’être un produit anodin".