Investigation – Les méthodes des alcooliers pour nous faire boire : AB InBev (1/2)

L’émission #Investigation a enquêté sur les méthodes de l’industrie de l’alcool, en Belgique. Le premier volet est consacré à AB InBev et sa Jupiler, incontournable dans les milieux étudiants.

Nichée en plein cœur du campus de l’Université Libre de Bruxelles, la cantine durable Turbean est un haut lieu de la gastronomie estudiantine. Arthur Dielens, est l’un des cofondateurs. "Le principe, c’est de proposer des produits durables et accessibles financièrement. Dans l’assiette, vous retrouvez des aliments locaux, de saison et bio". Ça, c’est côté cuisine. Et côté bar ? "C’est pareil. On s’oppose à l’agriculture intensive et au système de production industrielle. Les bières que nous servons ne sont pas celles que vous achetez dans la plupart des commerces. Là aussi, on mise sur le local et le bio".

À l’ULB, Jupiler est partout !

Arthur Dielens ne se contente pas de boycotter les boissons alcoolisées produites par les plus grands brasseurs. Fin 2021, il a mené une campagne de sensibilisation sur le campus, afin de dénoncer l’omniprésence de la pils Jupiler produite par AB InBev – le leader mondial de la bière. "Tout a commencé par la lecture d’une enquête parue dans le magazine Tchak !. L’article dénonçait les méthodes d’AB InBev. Comme l’agriculture intensive, la stratégie marketing agressive ou l’injustice fiscale. Je me suis renseigné sur la question et j’ai décidé d’en informer les étudiants de l’ULB".