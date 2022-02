Investigation : les asbl provinciales, un état dans l'Etat !

Savez-vous que vous pouvez louer un appartement bon marché à Middelkerke ou à Wimereux grâce à une asbl de la province de Namur ? Il s’agit en fait de l'asbl du service social du personnel provincial namurois. Une asbl dont les fonds proviennent, historiquement, de cotisations prélevées auprès du personnel provincial. Aujourd’hui, cette asbl, qui est subsidiée en partie par la province de Namur, possède 33 appartements sur la digue à Middelkerke, ainsi qu'une luxueuse résidence au Domaine du Golf Azur, 10 appartements quasi flambants neufs en retrait de la digue. Il faut encore y ajouter 8 appartements nouvellement construits à Wimereux, sur la Côte d’Opale. Le personnel provincial bénéficie de réduction sur les tarifs. Mais ces dernières années, l’asbl s’est retrouvée en mauvaise posture : 84.000 euros de pertes en 2018, 147.000 en 2019, 182.000 en 2020. De l’aveu même de Fabrice Collignon, permanent de la CGSP qui fait partie du Conseil d’Administration de cette asbl, la gestion passée pose problème. " Il y avait un Conseil d'Administration qui devait s’en occuper mais, par oubli ou par manque de temps ou par "pas vouloir" (sic) ça n’a pas toujours été fait. Je parie que si on fait un sondage parmi les agents provinciaux, ils ne savent même pas qu’ils ont des appartements là-bas et qu’ils peuvent les avoir à un prix défiant toute concurrence. Du coup, on en a mis en location sur AirB&B pour les rentabiliser". Bien dommage car la vue sur la digue est magnifique… S’ils étaient bien gérés, et selon leur taille, ces 33 appartements pourraient rapporter jusqu’à 100.000 euros par an à l’asbl, comme nous l’a certifié Frank Rouseré, agent immobilier à Middelkerke. Il a aussi fait une estimation des biens pour Investigation : "un studio de 42 m², face à la mer, je le mettrais en vente à 175.000 euros. Vous trouvez que c’est beaucoup ? Si je regarde au niveau du marché actuel, ça n’est pas encore exagéré !". Selon les estimations de l’expert, rien que la vente de ces 33 appartements (une ou deux chambres, et des studios) pourrait rapporter 8 millions d’euros à l’ASBL…

Richard Fournaux, député provincial, est l'actuel président du CA de cette asbl. Il a refusé de nous accorder une interview. Il nous a toutefois donné quelques réponses par mail :

“Les immeubles sont régulièrement entretenus et les frais sont couverts par les locations. […] Il est évident qu’il ne s’agit pas de logements 5 étoiles mais ils sont en parfaite adéquation avec l’objet social de l’ASBL.” “Effectivement, depuis avril 2021, pour faire face à la crise COVID […], l’ASBL a décidé […] la mise en location via AirB&B. […] Cela permettait de louer les appartements de Wimereux qui étaient vides et provoquaient un sérieux trou dans la caisse. L’ASBL a ensuite décidé de mettre certains appartements de Middelkerke sur la plateforme également. […] Il s’agit de réservations last minutes afin de combler les nuitées non occupées.”