Investigation : les anxiolytiques et les somnifères se banalisent chez les jeunes

La consommation des anxiolytiques et des somnifères se répand chez les jeunes. L’étude "Youth Pumed : youth perception of nonmedical use of psychoactive medications" menée par l’Université de Gand, la Haute école VIVES et l’Université Saint-Louis à Bruxelles s’est intéressée à l’usage des médicaments que font les jeunes âgés de 18 à 29 ans. Et parmi ceux-ci, on retrouve notamment les benzodiazépines que les jeunes utilisent pour améliorer leurs performances ou en faire un usage non médical.

Les jeunes se procurent le plus souvent ces molécules auprès d’amis ou de parents, en piochant dans la pharmacie familiale.

Les benzodiazépines sont soumises à prescription mais cette étude montre que les jeunes se procurent le plus souvent ces molécules auprès d’amis ou de parents, en piochant dans la pharmacie familiale notamment. Parfois, ils détournent eux-mêmes leurs propres médicaments. "Sur base d’une ordonnance, vous obtenez une boîte complète de Diazepam, mais vous ne devez prendre que la moitié de la boîte. Il y a beaucoup plus de pilules dans le paquet. C’est facile de les garder… et ensuite vous avez des pilules en votre possession et vous utilisez votre réserve", explique un jeune interviewé dans le cadre de cette étude. D’autres jeunes achètent ces médicaments sur internet dans ce qui s’apparente à des pharmacies en ligne basées à l’étranger ou parfois même en rue, au marché noir.