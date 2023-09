Investigation – Le sucre : une drogue du quotidien ?

l’Université de Bordeaux, d’autres expériences sont lancées. Ces études vont démontrer que l’être humain lui aussi peut être accro au sucre. Dans notre cerveau, le sucre active ce que les scientifiques appellent le circuit de la récompense, ce mécanisme qui explique qu’un toxicomane consommera toujours plus. Serge Ahmed explique : "Dans notre cerveau, on a, à peu près, 86 milliards de neurones. Le circuit de la récompense, c’est 1 million de ces neurones. Ils ont une influence très importante sur notre comportement. Le sucre, comme les drogues, active ce circuit de la récompense, ce qui explique que nous allons répéter notre consommation, maintenant et dans le futur. Au début, on consomme le sucre pour le plaisir qu’il apporte puis on s’habitue au plaisir et il peut disparaître mais la consommation continue, de plus en plus. Le circuit de la récompense est toujours activé. Et donc, avec le sucre, on peut parler de drogue dans le sens où une drogue est une substance qu’on consomme, qui produit du plaisir au début et active le circuit de la récompense. Donc oui, le sucre peut être considéré comme une drogue et certains d’entre nous comme des drogués."

5 à 10 pourcents de la population est accro au sucre

Pour le chercheur, Serge Ahmed nous ne sommes pas tous égaux face au circuit de la récompense, à l’addiction. Tout le monde ne peut pas devenir accro au sucre. "Toutes les personnes qui s’exposent au sucre ne vont pas développer une addiction. Il y a une catégorie de la population qui peut devenir accro à des produits qui contiennent beaucoup de sucres ajoutés. On estime que c’est à peu près 5 à 10% des gens. Ce pourcentage monte à 20% chez les personnes obèses. En termes de santé publique, c’est énorme."

En Belgique, près d’un million de personnes seraient donc potentiellement accrocs au sucre. Cette estimation est inquiétante.

Mais comment inverser la tendance, comment lutter à la fois contre la surconsommation et l’addiction au goût sucré ? Modérer sa consommation, supprimer les publicités pour les sodas, les bonbons ? Certains pensent qu’il faut aller plus loin et supprimer de notre alimentation tous les sucres simples ajoutés.

C’est le cas de la dessinatrice, Emilie Gleason.