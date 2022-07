Investigation, le podcast: un an après les inondations, la longue convalescence de la vallée de la Vesdre

Un an après les dramatiques inondations qui ont frappé la vallée de la Vesdre en juillet 2021, les habitants en subissent toujours les conséquences.

Les routes sont quasi partout rétablies mais la rivière n’a pas pu encore être totalement draguée et les berges endommagées ne sont pas toutes réparées et consolidées. Côté bâtiments, 40% des dossiers ne sont pas encore bouclés avec les assurances ou le fonds spécial d’indemnisation ouvert par les autorités publiques. Des administrations communales travaillent encore dans des locaux provisoires, et des centaines d’habitants n’ont toujours pas pu réparer leur maison et rentrer dans leur commune. Le traumatisme de la catastrophe (39 morts en Wallonie) encombre encore bien des esprits et les craintes se ravivent à chaque orage.

Nous sommes retournés sur la Vesdre prendre le pouls de la vallée et de ses habitants. La convalescence, et on ne l’avait pas réalisé dans les semaines de solidarité intense qui avaient suivi les inondations, sera longue…