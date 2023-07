Investigation le podcast : retour sur l’affaire du greffier du Parlement de Wallonie

Pour le premier podcast estival d’Investigation, découvrez les coulisses de l’enquête qui a entraîné la démission de Jean-Claude Marcourt, alors Président du Parlement wallon, et de l’ensemble du Bureau.

L’affaire du greffier du Parlement de Wallonie éclate à la fin de l’été 2022.

Il y a d’abord des soupçons de harcèlement et de violence au travail qui pèsent sur Frédéric Janssens. L’homme dirige depuis 2009 l’administration de l’institution wallonne.

Parmi la centaine de fonctionnaires qui travaille pour lui et, malgré la peur de représailles, plusieurs agents ont osé témoigner. Ils ont notamment expliqué que le greffier traitait certains fonctionnaires de "moins que rien", "sous-merde", "pute alcoolique"… Un enregistrement permet même d’entendre le greffier menacer quelqu’un en lui disant : "Tu passes chez ton cardiologue ce soir, tu es à la morgue à midi". Une dizaine de plaintes ont été déposées contre le greffier à l’auditorat du travail de Namur.

Mais le Parquet et la police judiciaire fédérale s’intéressent aussi à des déplacements très coûteux et à plusieurs marchés publics qui semblent entachés d’irrégularités.

Ces dossiers concernent deux chantiers d’envergure. Il s’agit pour le premier d’une jonction souterraine piétonne entre un parking et le Parlement. Un passage creusé pour l’usage exclusif des 75 députés… et du greffier. L’autre chantier, c’est “la Maison des Parlementaires”. Un bâtiment de trois étages qui jouxte celui du Parlement et qui doit faciliter le travail des partis et des différentes commissions.

Mais les factures de ces deux chantiers ont triplé sans que le Bureau du Parlement wallon ne se rende compte de la situation. Frédéric Janssens avait en effet les pleins pouvoirs pour gérer comme bon lui semblait des dizaines de millions d’euros d’argent public. C’est également lui qui pouvait passer des marchés publics pour le compte du Parlement.

À ce propos, la justice s’intéresse de très près à plusieurs marchés. Dans ceux qui concernaient la modernisation de l’outil informatique de gestion du Parlement et l’achat de mobilier de la Maison des Parlementaires, des sociétés semblent avoir été privilégiées au moment de la réalisation du cahier des charges. L’instruction liée à ces dossiers est toujours en cours.

Justine Katz reviendra ce vendredi sur cette affaire qui a secoué la vie politique wallonne. Elle recevra en studio Xavier Counasse, chef du pôle " Enquêtes " du quotidien Le Soir et Thomas Gadisseux, responsable du service politique de la RTBF. Vous découvrirez avec eux les dessous et les coulisses politiques de cette enquête dont on n’a pas fini d’entendre parler.