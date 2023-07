Investigation, le podcast : pour vous faire boire, tous les coups sont permis

Le business des alcooliers, c’est de faire de l’alcool… mais aussi et surtout de le vendre en grande quantité. Pendant six mois, #Investigation a enquêté sur les méthodes utilisées par cette industrie. Lobbying, marketing, publicité : pour nous faire boire, tous les coups sont permis.

Le numéro 1 mondial de la bière AB Inbev a par exemple en Belgique développé des relations privilégiées avec les cercles étudiants des universités. Il existe sur les campus des avantages pour les plus grands consommateurs de pils. Le contrat commun, le marché public organisé tous les quatre ans pour déterminer quelle bière sera servie à l’ULB, est un enjeu majeur pour les brasseurs. Celui qui l’emporte a l’exclusivité sur la pils. Et des études le montrent, habituer un jeune à boire une certaine marque pendant ses études, c’est avoir de fortes chances qu’il continuera avec cette bière pendant la suite de sa vie.

L’enquête dévoile aussi les méthodes des délégués commerciaux de Pernod Ricard, le géant français des spiritueux. Le chiffre d’affaires de la multinationale dépasse les dix milliards d’euros annuels. Pour y arriver, là aussi, l’entreprise a développé toute une stratégie. Influence des barmen, voyages au soleil… Les alcooliers ne reculent devant rien et misent sur la publicité pour marquer les esprits des enfants, qui sont les consommateurs de demain.

L’Etat par son inaction, est complice de la surpromotion et donc de la surconsommation du produit.

Et l’Etat dans tout ça ? Quelle responsabilité a-t-il ? Doit-il plus légiférer, doit-il plus contrôler les méthodes des alcooliers, et notamment la publicité ? En mars 2023, le gouvernement a accouché d’un plan alcool, un package de mesures pour lutter contre la consommation nocive d’alcool. Un plan qui a été critiqué par les associations, qui jugent les mesures beaucoup trop faibles. "L’Etat par son inaction, est complice de la surpromotion et donc de la surconsommation du produit", affirme Martin de Duve, alcoologue. Il est un de nos invités, en deuxième partie de podcast, pour débattre des méthodes de marketing des alcooliers, en compagnie de Pierre Maurage, docteur et professeur de psychologie à l’UCLouvain.