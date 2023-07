Investigation, le podcast : pénurie d'infirmières, des vies en danger

C'est une pénurie qui sévit en Belgique depuis de nombreuses années. Mais elle prend des proportions sans précédent. Dans de nombreux hôpitaux du pays, des services sont fermés par manque d'infirmiers. Au moins 2500 lits sont condamnés en Belgique, faute de personnel.

Face à cette désertion de la profession, les infirmiers restants se retrouvent acculés. "On devient maltraitants malgré nous" confient-ils.

Oui, il y a des patients qui décèdent en Belgique par manque de personnel

Confrontés à l’ampleur de la pénurie, les hôpitaux semblent prêts à tout pour recruter : primes à tout va, concurrence malsaine, recours à des infirmiers étrangers par le biais d’agences douteuses.

Un an après notre enquête "Pénurie d'infirmiers, des vies en danger", #Investigation a voulu savoir si la situation avait évolué. Le constat est amer : "Non". "Elle s'est même dégradée" lance Yves Maule, infirmier-chef du département de médecine critique au CHU Brugmann. Dans ce grand hôpital bruxellois, une centaine de lits sont fermés sur huit-cents. "La conséquence, c'est que les temps d'attente augmentent fortement à l'hôpital".

Laurence Hody, infirmière-cheffe en chirurgie cardiaque dans un autre hôpital bruxellois, résume la situation en quelques mots : "J’ai à cœur de vous soigner. Pas en y laissant ma peau. Ni en risquant la vôtre".

Au menu de ce podcast

Dans ce podcast, on vous replongera dans les coulisses de notre enquête réalisée au printemps 2022, au cœur des hôpitaux et de leurs méandres. Yves Maule et Laurence Hody réagiront au reportage en décrivant la situation actuelle dans leurs services respectifs. On évoquera aussi les mesures envisagées par le Ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), en les soumettant au regard critique de nos deux infirmiers.

Enfin, on reviendra sur les suites judiciaires de notre reportage. Après nos révélations sur les dérives du recrutement d'infirmières au Liban, l'Auditorat du Travail de Bruxelles a ouvert une enquête. À cette heure, les zones de police poursuivent leurs interrogatoires. Les hôpitaux concernés risquent jusqu'à 160.000 euros d'amende.