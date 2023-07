Investigation, le podcast : on refait le point sur nos enquêtes de la saison

De la pollution causée par Solvay au scandale du greffier du Parlement wallon, en passant par les stratégies marketing des alcooliers, #Investigation a encore brassé large depuis septembre 2022. En attendant de nouvelles révélations dès la rentrée de septembre, l’équipe d’Investigation vous propose une série de podcasts, pour revenir sur certaines enquêtes de la saison.

Huit épisodes sont au programme, pour revivre huit de nos enquêtes : la gare de Mons, la pénurie d’infirmières, les prix de l’énergie, le greffier du Parlement de Wallonie, la pénurie d’enseignants, le marketing de l’alcool et la pénurie de médecins généralistes. La formule est simple : une partie sonore pour se remémorer les moments forts de l’enquête, et un débat avec invités en seconde partie. Cela nous permet d’aller un peu plus loin sur le sujet, et de faire le point sur la situation actuelle : que s’est-il passé depuis la diffusion ? Les problèmes soulevés ont-ils été résolus ? De nouveaux sont-ils apparus ?

Tous les épisodes sont disponibles sur Auvio dès ce vendredi 7 juillet, ou via le player en tête de cet article, si vous voulez dévorer tout cela en une seule fois. Si vous préférez les découvrir progressivement, rendez-vous chaque vendredi de l’été sur La Première après le journal de 13 heures. Au programme de ce premier rendez-vous radio, le scandale du greffier du Parlement de Wallonie. Justine Katz reviendra sur l’affaire qui a secoué le monde politique wallon fin 2022, en compagnie du journaliste politique Thomas Gadisseux, et de Xavier Counasse, chef du service enquête du journal Le Soir.



Et si huit épisodes ne vous suffisent pas, pas de problèmes ! Tous les podcasts de l’été 2022, avec nos enquêtes de la saison précédente, sont toujours disponibles.