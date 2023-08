Investigation le podcast : médecins généralistes, l’inquiétante pénurie

Nos campagnes sont-elles en train de devenir des déserts médicaux ? Sur le terrain, les généralistes le pensent. Le manque est tel qu’une majorité d’entre eux est même contrainte de refuser de nouveaux patients. Dans les zones rurales, l’isolement et les longs trajets consacrés aux visites dissuadent de plus en plus de jeunes médecins de s’y installer.

Mais pour les syndicats de médecins généralistes, la pénurie gagne du terrain partout, même en ville, et devrait s’accentuer à l’avenir. Les explications sont multiples.

D’abord, les consultations, les visites à domicile prennent aujourd’hui plus de temps. La médecine d’avant, c’était davantage soigner les angines, les grippes, les maux du quotidien. Aujourd’hui, les pathologies cardiaques, pulmonaires, les cas de diabète se multiplient, sans parler de la santé mentale. Les besoins des patients ont changé.

Ensuite, les jeunes médecins travaillent moins que leurs aînés. Le temps où le généraliste enchaînait les patients 12 heures par jour, 6 jours sur 7 est révolu. Les jeunes aspirent à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Aujourd’hui, la plupart des conjoints de médecins travaillent aussi et ne se consacrent plus entièrement à l’organisation de la famille, du ménage. Il faudrait donc désormais 2, voire 3 jeunes, pour remplacer 1 ancien. Et régler ce problème de remplacement devient urgent : la moyenne d’âge des généralistes belges ne cesse d’augmenter. Près de la moitié ont plus de 60 ans et prendront leur retraite dans les 10 années à venir.

Les conséquences d’un manque de généralistes, ce sont des patients moins bien soignés mais aussi des médecins sous pression. Beaucoup abandonnent le métier dans les premières années ou font un burn-out.

En septembre prochain, 1366 étudiants pourront entamer les études de médecine dans les facultés francophones. Près de la moitié devraient devenir généralistes. Mais ce nombre sera-t-il suffisant pour compenser les départs à la retraite des anciens, les burn-out, les abandons des jeunes, le vieillissement de la population ? Au sein même de la profession, on n’y croit pas. Pour une majorité de généralistes, sans une augmentation des quotas et la mise en place de mesures destinées à réduire la pression sur les médecins, cette situation de pénurie pourrait même empirer dans les années à venir.