Investigation, le podcast: les drogues du viol trop souvent au fond des verres

Depuis plusieurs mois, les témoignages d’hommes et de femmes affirmant avoir été agressés sexuellement après avoir été drogués se multiplient. La page Instagram "Balance ton bar" en publie quasi chaque semaine et ils concernent des établissements qui sont loin de se concentrer dans le seul quartier du Cimetière d’Ixelles.

Lors de notre enquête, nous révélons que d’autres cafés de la région bruxelloise sont touchés, et surtout qu’un grand nombre de substances différentes sont utilisées par les agresseurs. Nous faisons le point également sur un faisceau de témoignages mettant en cause un personnage bien connu du monde de la nuit, même si toutes les plaintes portées contre lui, à ce jour, ont été classées sans suite par la justice.

Enfin, nous prolongerons notre enquête par un débat où nous évoquerons un nouveau phénomène, apparu quasiment au même moment dans l’Europe entière : celui des injections de drogues par piqûre. De nombreux fêtards affirment avoir été piqués à l’aide de seringues et avoir perdu complètement le contrôle de leurs faits et gestes. Un nouveau phénomène peu compréhensible et inquiétant. Une enquête de Gérald Vandenberghe, Stephanie Desmedt et Brice Beaurain.