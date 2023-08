Investigation, le podcast : la pollution invisible des PFAS de Solvay, où en est-on un an après ?

La chimie est partout. Dans nos vêtements, nos téléphones ou encore nos voitures. Solvay est un des leaders mondiaux du secteur qui pèse plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires. #Investigation a mené l’enquête sur cette entreprise belge très secrète. C’est une des plus vieilles multinationales au monde. Ce géant de la chimie revendique la création de "produits plus sûrs, plus propres et plus durables". Derrière ces slogans, l’équipe journalistique va documenter une vaste pollution aux PFAS, des produits chimiques éternels.

On utilise ces substances dans plein de produits du quotidien : les poêles à frire, nos textiles imperméables ou nos mousses anti-incendie car ces molécules sont très stables. Elles résistent aux hautes températures, elles repoussent l’eau… Les PFAS sont extrêmement persistants dans l’environnement et s’accumulent dans les êtres vivants. Ces composés toxiques menacent la santé de communautés en Italie et aux États-Unis où des usines de Solvay sont implantées. À Spinetta Marengo, les riverains de Solvay sont touchés par des maladies inexpliquées.

La publication des analyses sanguines par la RTBF va faire réagir les autorités italiennes. Un biomonitoring à grande échelle est promis par l’agence sanitaire locale. Deux mois après la diffusion, le Ministère public italien va inculper deux directeurs de l’usine de Spinetta Marengo pour catastrophe environnementale.

Alors que Solvay vient de passer à la caisse dans le New Jersey en acceptant de verser des centaines de millions de compensation au département de protection de l’environnement de cet État américain, qu’est-ce qui a bougé en Italie ? Quelles actions concrètes ont été prises ? Quels nouveaux éléments d’enquête sont apparus ? Presque un an après, on fait le point sur ce dossier en compagnie du Pr. Corinne Charlier, Cheffe de service de toxicologie clinique du CHU de Liège et Natacha Cingotti, membre de l’ONG Health and Environment Alliance (Heal).