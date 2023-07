Investigation le podcast : la crise des prix du gaz et de l’électricité s'intensifiera-t-elle l'hiver prochain ?

À la fin du mois d’août 2022, les prix du gaz et de l’électricité ont atteint des sommets inégalés. De nombreuses familles ont vu leurs factures énergétiques exploser. De nombreux Belges ont tout fait durant l’hiver pour économiser au maximum ces deux types d’énergie. Neuf mois plus tard, les prix sont redevenus plus raisonnables. Mais pour de nombreux experts, le risque de crise n’est pas encore écarté.