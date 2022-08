Investigation, le podcast : derrière les murs des maisons de repos

On connait tous un parent, un ami, un proche qui est, ou a été, un jour dans une maison de repos. Que se passe-t-il derrière les murs de ces institutions ? Ce qu'on y a découvert fait parfois froid dans le dos. Maltraitance physique et psychologique, arnaques, vols. Faire de l’argent sur le dos des résidents, c’est aussi une réalité, notamment dans les maisons de repos privées commerciales. Elles sont majoritaires en Wallonie et à Bruxelles. Heureusement, toutes les maisons de repos ne fonctionnent pas comme ça, certaines font leur travail de manière honnête et rigoureuse, avec leurs moyens. Comment choisir la meilleure pour ses proches ou pour soi ? Une enquête étonnante, réalisée en pleine crise sanitaire.