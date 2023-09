Investigation – Le piège des sucres cachés

Céline de Sart est diététicienne à Viesville, dans la région de Charleroi. Dans son cabinet, elle reçoit régulièrement des personnes dont la consommation de sucre est malsaine. "Quand on a envie de sucre, il faut se demander pourquoi. Les causes peuvent être psychoaffectives, émotionnelles. On peut être anxieux, triste, fatigué. Il n’est pas impossible non plus qu’il y ait de plus en plus de dépressions, de burn-out et que les compulsions sucrées soient le reflet de ça. Alors, on est dans un cercle vicieux de consommation, une spirale infernale."

Ce cercle vicieux est encore aggravé par l’omniprésence du sucre dans notre alimentation. Un soda, par exemple, contient l’équivalent de 6 morceaux de sucre. Une seule canette de 33 cl contient donc près de 2/3 de la quantité recommandée par jour. Les sodas sont trop sucrés, rien de neuf, c’est connu. Ce qui l’est moins, c’est le volume de sucre présent dans d’autres aliments, de sucres moins visibles. Et parfois, le marketing des grandes marques nous trompe sur la marchandise. La diététicienne Céline de Sart, elle-même, a déjà failli se faire avoir, malgré sa vigilance. Elle explique : " J’ai failli acheter un yaourt dont l’emballage indique "75% de lait, 25% de fruits et rien d’autre !" Mais je suis toujours méfiante, j’ai donc retourné le paquet pour lire l’étiquette et là, surprise, le sucre est le troisième ingrédient, à raison de 9%. C’est un peu malhonnête parce qu’on a l’impression d’acheter un yaourt sans sucre ajouté et ce n’est pas le cas." On peut parler ici de sucre caché. Mais il y a pire, ce sont les sucres ajoutés dans les aliments salés. La diététicienne poursuit : "On retrouve du sucre partout, dans des charcuteries, des viandes… Par exemple, dans cette soupe lyophilisée, en lisant l’étiquette, on s’aperçoit que le premier ingrédient, c’est le sirop de glucose."