Investigation : le coût phénoménal des espèces invasives

Par ailleurs, ce ne sont pas les animaux les plus impressionnants qui sont les plus problématiques. La minuscule moule zébrée, par exemple, cause chaque année aux Etats-Unis des dégâts pour un total d’un milliard de dollars. Parmi les victimes de cette moule venue de la Mer Noire, on retrouve… les centrales nucléaires. Aussi étonnant que cela puisse paraître, des centrales ont vu leurs canalisations obstruées par une invasion de moules zébrées. Les mollusques perturbent également les écluses.

En France c’est le moustique-tigre qui pose le plus de problèmes. Ces 25 dernières années, les autorités ont consacré entre 1 et 10 milliards d’euros pour tenter d’éradiquer l’animal. En vain. "Ce sont principalement des coûts liés à la santé, précise Frédéric Simard. Le moustique peut transmettre des maladies graves : la dengue, le chikungunya et le Zika. Chaque année, en France nous avons plusieurs cas de maladies tropicales."