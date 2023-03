Investigation : Le “Chemin vert”, un refuge qui permet aux enfants de grandir malgré tout...

Je suis arrivée au Chemin Vert, il y a 8 ans. Je n’avais que 6 ans. Je me souviens du moment où j’ai quitté ma mère. J’étais au palais de justice de Charleroi, et on m’a demandé de dire “au revoir” à ma maman… Je n’avais pas de souvenir “Woouah” avec ma maman, mais bon… Pendant deux ans, ma maman m’a manqué et puis après j’ai compris que c’était pour mon bien et qu’il valait mieux que je sois ici au Chemin vert. Aujourd’hui, ma maman et moi, on a une relation un peu particulière, on ne se parle pas trop. Je sais comment elle est, et j’ai abandonné l’affaire depuis longtemps.