Investigation : le cash, une espèce en voie de disparition

"Les banques avancent à marche forcée", explique Anne Fily, chercheuse au sein du réseau Financité, qui milite pour une finance plus éthique et plus solidaire. "Les banques se sont lancées dans une diminution de leurs coûts. Elles regardent tous les postes où elles peuvent faire des économies. Et les distributeurs de billets font partie de cette politique. Comme les agences, d’ailleurs. Selon une étude que nous avons menée, entre 2019 et 2020, 460 agences bancaires ont fermé leurs portes. 730 distributeurs de billets ont été supprimés et ce n’est qu’un début".

Les 4 grandes banques du pays, KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius et ING se sont réunies autour d’un projet baptisé Batopin. Il prévoit la mise en place d’un réseau de distributeurs neutres. Mieux placés mais beaucoup moins nombreux. En 2013, la Belgique comptait 8770 distributeurs de billets. En 2020, ils étaient moins de 7000. Et si ce projet Batopin se poursuit, dans 2 ans, il n’en restera plus que 4000. "Probablement encore moins", poursuit Anne Fily. "Mais comment vont faire les milliers de Belges qui ont du mal à se déplacer et qui ont besoin d’argent liquide pour vivre. Tout le monde ne maîtrise pas les outils numériques. En Wallonie, plus de 40% des gens ne font jamais de paiements en ligne. Que vont-ils devenir ?" Pour cette économiste, les banques sont en train de faire des économies en oubliant une partie de la population. "Et surtout les plus faibles : les exclus du numérique, les personnes âgées, les plus démunis, les personnes souffrant de handicap".