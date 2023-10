Investigation – Le bruit : l’invisible danger

Les murs antibruit c’est bien, mais parfois il n’y a même pas la place pour les installer. C’est le cas ici à Neuville sur la Nationale 5 entre Charleroi et Couvin. À cet endroit, les habitations se situent à moins de 2 mètres (180 centimètres, exactement) de cette route à quatre bandes. Et la vitesse autorisée y est de 120 km/h ! Sans doute un des endroits les plus dangereux de Wallonie. Et aussi une véritable horreur acoustique pour les riverains.

Le journal télévisé de la RTBF avait déjà signalé cette situation surréaliste il y a 12 ans. Mais comme souvent en matière de pollution sonore, les autorités compétentes ne prennent pas suffisamment en compte le redoutable potentiel de destruction du bruit, ce tueur méconnu. Et les citoyens non plus…