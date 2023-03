Investigation : l’aide alimentaire soutient 600.000 personnes en Belgique, "sans nous, certains ne mangeraient pas"

Attablée dans un coin du local, à l’abri des regards, Nadine, une bénévole de l’association, accueille un nouveau bénéficiaire. "C’est important de respecter leur vie privée. Mais on doit savoir qui vient ici, quelle est la situation familiale, pour être équitable avec tout le monde et répartir correctement ce que l’on donne." Pour Nadine, son rôle dépasse de loin les simples tâches administratives : "On écoute les bénéficiaires, on les réconforte. Et parfois, je me demande pourquoi ce sont eux de l’autre côté de la table et pas moi. Ils sont ici souvent après un accident de la vie, qui pourrait arriver à tout le monde." Nadine constate, elle aussi, que les inscriptions sont de plus en plus nombreuses et les situations des bénéficiaires parfois catastrophiques. "On voit de plus en plus de jeunes, parfois avec des enfants. On n’a pas vraiment de solution, on les aide comme on peut. C’est triste."