Investigation

Nous avons aussi montré nos images à Tim Surmont, analyste scientifique à l’Observatoire européen des drogues. Et quand nous lui avons parlé de risque de trafic via des jets privés, il n’était pas surpris. "Lorsque tout le monde a été confiné à cause de la pandémie de Covid 19, les vols commerciaux ont été presque réduits à zéro. Ils ne pouvaient donc plus utiliser les passagers pour le trafic de cocaïne. Mais certains jets privés pouvaient être affrétés. C’était un peu plus facile pour continuer à effectuer des vols. Et lorsque les groupes criminels ont vu leur utilité et qu’il s’agissait d’un talon d’Achille dans le trafic aérien, ils ont commencé à l’exploiter davantage."

L’observatoire européen des drogues surveille de près ce phénomène qui pourrait s’amplifier dans les années à venir. "À l’aéroport de Courtrai, on vous dit que c’est plus facile pour les passagers. C’est aussi plus facile pour les criminels ! C’est important pour nous de voir ces images parce que nous pouvons commencer à informer les décideurs de ce phénomène. Mais ça montre qu’il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette thématique."