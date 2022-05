Investigation enquête sur les violences obstétricales : "Je n’ai jamais eu aussi mal de toute ma vie"

La pratique est vue comme ancestrale, considérée comme complètement dépassée. C’est en tout cas le discours que tiennent la plupart des gynécologues contactés par l’équipe d'#Investigation. Le point du mari, c’est quand un médecin décide de rajouter plus de points que nécessaire lorsqu’il recoud le périnée déchiré d’une femme qui vient d’accoucher, en vue de resserrer son vagin.

Pourtant les victimes sont bien là. Une sage-femme souhaitant rester anonyme et exerçant en province de Liège explique en avoir retirés deux l’an dernier. "Je me souviens d’une patiente qui venait d’accoucher qui m’a ouvert la porte pliée en deux. Elle avait de fortes douleurs. Quand je l’ai examinée, je me suis rendu compte qu’on lui avait resserré le vagin de bien un centimètre et demi en plus. J’ai directement pris un scalpel et j’ai coupé. Ce n’est pas normal !"

Florence, 39 ans, en a elle aussi été victime lors de l’accouchement de son fils, il y a 11 ans : "On m’a proposé gentiment le point du père. Je ne connaissais rien à tout ça. On remet votre vagin comme il était avant, plus serré, m’a dit le médecin. J’avais très peur de ne plus plaire à mon mari, alors j’ai accepté, sans savoir toutes les conséquences que ça pouvait entraîner."