Investigation : enquête sur des dysfonctionnements dans l’Aide à la jeunesse

Alexandre et Nathanaël ont été placés en institution pendant de longues années, alors que d’autres solutions existaient pour eux. Lucie et Nathan sont laissés à la garde d’un parent violent, voire incestueux. Comment en est-on arrivé là ? Pour dénouer ces histoires complexes, #Investigation a enquêté pendant des mois. L’Aide à la jeunesse permet à des milliers d’enfants d’échapper à un milieu familial négligent ou toxique. Mais il arrive aussi que les institutions induisent elles-mêmes de la violence. Le manque de moyens en est souvent la cause. Et cela peut conduire à des drames.

