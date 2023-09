Investigation – enquête sur Alibaba : "Je pense que leur présence à Liège est néfaste"

Nous poursuivons notre enquête et entrons ensuite en contact avec un employé, qui lui, travaille toujours chez Cainiao. Pour #Investigation, il accepte de raconter son quotidien dans les bureaux de l’entreprise. L’employé, que nous appellerons Boris, demande que son identité ne soit pas dévoilée.

"Au début, je trouvais que ce n’était pas un mauvais employeur, ils font des bons investissements, les conditions de travail sont bonnes, du côté des salariés en tout cas, on est bien payés. Mais en fait, ils ont une façon vraiment différente d’aborder les choses", détaille Boris.

Tout est enregistré, toutes les données des activités sont disséquées.

"Plus j’y travaille et plus je constate que le choc culturel est trop grand. Le sentiment d’espionnage, par exemple, c’est violent. On se sent surveillé. Quand on a des réunions, tout est enregistré, toutes les données des activités sont disséquées. Nos supérieurs, ils sont complètement fous de data. Tout doit rentrer dans le système et est soumis à analyse. Le moindre petit écart est répertorié et fait débat pendant des jours. J’ai travaillé dans d’autres boites avant, et franchement, je n’ai jamais rien vu de tel."