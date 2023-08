Investigation : en immersion avec les consommateurs de crack à Bruxelles

C’est désormais une réalité : le crack, cette drogue à base de cocaïne, est présent dans de nombreux quartiers de Bruxelles et ailleurs en Belgique. Si elle n’est pas encore aussi répandue qu’à Paris, l’augmentation de la consommation est tout de même fulgurante et ce, depuis le début de cette année environ.

Pendant plusieurs semaines, nous nous sommes penchés sur cette problématique, de la manière la plus immersive possible. Qui sont ces consommateurs ? Quel effet recherchent-ils en fumant du crack ? Comment la police fait-elle pour tenter, tant bien que mal, d’endiguer le problème ? Et les associations consacrées ? Dans ce documentaire de onze minutes, vous obtiendrez des éléments de réponse à chacune de ces questions.

https://www.youtube.com/watch?v=vm3U9DERR8E&t=265s&ab_channel=RTBF