Investigation - Dysphorie de genre des adolescents : l’opportunité du traitement médical fait débat

Ancienne porte-parole de Çavaria (fédération flamande LGBT et transgenre), Fran Bambust a fait sa transition vers le sexe féminin à l’âge adulte. Elle explique que sa décision a été difficile à prendre et peine à comprendre comment un adolescent peut opter pour une telle décision de manière éclairée. Selon elle, " la transition draine tout un tas de choses négatives. Tu restes un patient jusqu’à la fin de tes jours ". Depuis des années, elle lutte contre la dépression et c’est lors d’un séjour en institution qu’elle a été diagnostiquée autiste. " Si j’avais su que je souffrais d’autisme, j’aurais peut-être pu être accompagnée différemment ".

Phoenix considère que sa transition lui a sauvé la vie. " J’étais tellement loin que s’il n’y avait pas eu d’évolution pendant cette transition, je me serais encore plus enfoncée dans ma dépression, dans mes peurs, dans mon isolement social. Je ne serais certainement plus là ". Selon Phoenix, restreindre les traitements hormonaux pour les mineurs n’a pas de sens. " Pourquoi supprimer ou limiter le droit de quelqu’un à être lui-même ? Cette stigmatisation, cette transphobie sont extrêmement présentes ".