Investigation : deux plus un gratuit ! Quand l’enfant est un objet

Ces propos pourraient sortir d’un polar de fiction, il s’agit pourtant du récit bel et bien réel de Xavier et de son épouse. Le récit de leur adoption menée avec l’orphelinat Tumaini de Kinshasa, agréé par la Communauté française, et sa directrice Julienne Mpemba. Une directrice aujourd’hui inculpée pour trafic d’enfants. Son procès s’ouvrira en septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Namur. Sept ans après son inculpation…

Le récit confession de ce papa laisse sans voix. Au départ, il ne s’agit pourtant que d’un projet d’adoption élaboré avec toutes les précautions d’usage. Et pourtant, rien ne va se passer logiquement.

Après une rencontre joyeuse et prometteuse avec la directrice de l’orphelinat de Kinshasa, le couple va rapidement glisser de la confiance, à l’inquiétude. Du soulagement à la colère.

Pas de photo des bébés promis à l’adoption, pas d’accès à l’orphelinat, pas de rencontre avec les nounous, pas de dossier médical, une demande de prêt d’argent pour effectuer des travaux… et finalement, deux enfants déposés dans les bras du couple, un soir, sans autre précaution. Juste la joie de tenir enfin leur fille et leur fils dans les bras.