Investigation : deux ans après les inondations dans le bassin de la Vesdre, haro sur le béton !

2050. La date butoir est donnée. C’est l’Union européenne qui impose cette directive que les pays et régions doivent appliquer. Mais dans la vallée de la Vesdre, cette échéance sonne creux pour certains quand on sait que les inondations risquent de revenir bien avant. Et puis surtout, d’ici là, la trajectoire proposée par la Région wallonne risque d’éveiller un sentiment d’urgence chez les promoteurs immobiliers.

Sur les hauteurs de Pepinster et de Verviers, pile à la frontière communale, des dissensions sont nées voici quelques mois entre les deux municipalités. Un projet d’appartements, 27 au total, existe sur les hauteurs. Le terrain est côté pépin, et les impôts sur les personnes physiques générés aussi. La construction des routes d’accès à cette parcelle, située en zone agricole, incombera à la commune de Verviers qui a remis un avis négatif à trois reprises. Un projet qui n’est plus dans l’air du temps pour l’Echevin de l’urbanisme MR Maxime Degey : "Difficile à justifier. Comment puis-je aller expliquer aux habitants de la commune ? On dit à ceux qui ont été inondés en 2021 qu’ils doivent partir de leur habitation dans le centre de Verviers parce que les risques d’inondations sont trop grands et qu’on va détruire leurs maisons. Et en parallèle, certains veulent autoriser des projets en pleine nature comme celui-ci, qui imperméabilisent les hauteurs et qui envoient justement l’eau vers la vallée… ". Pourtant, la Wallonie a validé le projet qui ne contrevient à aucune prescription urbanistique. Même en zone agricole, une exception peut être accordée car le bâtiment, pourtant plus grand, sera installé sur la ruine d’un ancien centre de vacances scolaires : " Avec le "stop béton" qui arrive, cela crée un appel d’air auprès des promoteurs. Nous avons tout le temps des demandes de renseignement. Et je comprends, il faut qu’ils puissent développer des projets. Mais ici… pour moi ce n’est pas justifié. C’est compliqué, c’est financier, c’est politique et moi, en tant qu’Echevin de l’Urbanisme je n’ai pas honte de dire que je me sens un peu démuni. Ça n’a plus de sens d’avoir ce rôle à l’échelle d’une commune ".

Les achats de bâtiments ou de terrains dans les zones sinistrées pour aménager les berges vont continuer. La Wallonie a aussi annoncé un nouveau budget de 120 millions d’euros. 453 autres millions vont permettre d’aménager les cours d’eau dans les prochaines années. Mais il reste de nombreuses questions pour le schéma Vesdre et son ambition de donner des lignes directrices à l’ensemble du bassin-versant : quand et comment cette vision va-t-elle aboutir ? Qui va tenter d’entraîner toutes les communes, les rouages indispensables de ce projet, et de piloter cet immense bateau ? Pour les bourgmestres, consultés depuis des mois, et les responsables du schéma, la crainte principale demeure que tout leur travail ne devienne qu’"un grand rapport de 1000 pages abandonné sur une armoire ", explique Joël Privot. Tous espèrent qu’il y aura bientôt du concret… avant les prochaines inondations.