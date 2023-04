Investigation : des territoires hantés par le pétrole et le gaz

Non surveillés depuis parfois plusieurs décennies, ces puits se dégradent au fil du temps. Ils relâchent dans l’air ou en mer des quantités plus ou moins grandes de substances hautement toxiques. La plus répandue ? Le méthane, un gaz à effets de serre 28 fois plus toxique que le CO2 pour l’atmosphère. Il est également question de benzène, un composé cancérogène du pétrole brut, ou encore de sulfure d’hydrogène (H2S), potentiellement mortel. Sur tous les continents, les terres qui bordent ces puits abandonnés sont contaminées et de nombreuses exploitations agricoles sont touchées.

Il arrive que les puits finissent par exploser, soufflant parfois des maisons sur leur passage, comme à Bradford en Pennsylvanie, dans le Colorado ou encore dans l’Etat de New-York. Des explosions parfois mortelles, souvent toxiques pour l’environnement, qui modifient les paysages.

Quand les puits cèdent, ils peuvent former de véritables lacs aux émanations irrespirables et dangereuses pour la santé. C’est le cas du lac Boehmer, à l’ouest du Texas. Les branches des arbres qui le bordent sont squelettiques et se brisent comme de vieux os entre les mains de Ty Edwards, le directeur du département de la conservation des eaux de Middle Pecos : "Tout est mort ici. Plus rien ne repoussera […] C’est mort pour toujours". Dans ce paysage aux allures de récifs coralliens par ses eaux turquoise et de désert par la salinité du sol, le H2S est roi. Mieux vaut ne pas trop s’en approcher.

En s’effondrant, certains puits forment des gouffres qui ne cessent de s’agrandir. C’est le cas du puits Hendrick 10A qui a donné naissance au gouffre Wink 1, au Texas. Chaque année depuis son apparition en 1980, il s’étend de vingt centimètres. En 2002, un second gouffre est né et le troisième "pourrait arriver à n’importe quel moment" prévient Gil Van Deventer, géologue spécialisé en pollution environnementale. Selon lui, les mouvements de terrain provoqués par l’activité pétrolière et gazière de la région menacent également les pipelines d’eau ou de pétrole brut aux alentours. "Ils ont été déformés par le gouffre, ce qui constitue un risque de déversement et, par conséquent, des impacts sur les eaux souterraines si l’eau et le pétrole brut atteignent la nappe phréatique", alerte le spécialiste.