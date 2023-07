Investigation - Des munitions belges en Russie ? L’entreprise New Lachaussée dans le viseur

C’est un rapport que New Lachaussée a tout fait pour garder secret. 39 pages rédigées il y a un an par KPMG-Allemagne après une enquête sur l'entreprise belge et ses possibles liens avec la Russie. Un an après sa sortie, ce document aurait pu rester dans les tiroirs mais le magazine #Investigation se l’est procuré en exclusivité. Jusqu’à la semaine dernière, la Région wallonne en charge des licences d’exportation d’armes et pourtant actionnaire de New Lachaussée ne l’avait jamais vu.

À la suite des questions que nous lui avons posées, la Région wallonne a finalement pris connaissance de l’ensemble des éléments troublants qu’il contient. En réaction, le Ministre-Président wallon a immédiatement pris des mesures. Il vient de décider de "suspendre préventivement des licences en cours de validité pour la société New Lachaussée vers la Serbie avec effet immédiat". Elio Di Rupo demande également que des investigations supplémentaires soient menées car, selon lui, "des éléments sont de nature à se questionner sur un éventuel risque de détournement et du respect de l’embargo russe et des récentes sanctions européennes".