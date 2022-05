Investigation : Des hôpitaux enfreignent la loi sur les normes d'encadrement infirmier

"Ces hôpitaux risquent la fermeture du service, voire de l'institution toute entière"

Mais que risquent les hôpitaux qui ne respectent pas les normes d'agrément?

La Cocom, chargée du contrôle de ces normes à Bruxelles, nous le rappelle noir sur blanc: "Si l'hôpital ne respecte pas les normes d'agrément (et dans ce cas-ci le cadre infirmier minimal), il risque le retrait d'agrément et la fermeture du service en sous-effectif structurel, voire le retrait d'agrément et la fermeture de l'institution toute entière, si le problème est généralisé".

On fait quoi? On laisse les malades mourir?

Les faits sont donc loin d'être anodins. Mais le directeur général du Chirec lance un pavé dans la mare : "Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait exactement? On soigne en se partageant les soins ou on laisse les malades mourir?"

Il n'est pas question de souplesse

On a donc demandé à la Cocom si les inspecteurs étaient plus souples, vu la pénurie d'infirmiers. Voici ce qu'elle nous répond : "Il n'est pas question de souplesse dans le contrôle des hôpitaux, parce que cela reviendrait à être subjectif. Or, les contrôleurs vérifient de manière objective le respect des normes (...)"

Pour faire face à la pénurie tout en restant dans les normes, bon nombre d'hôpitaux condamnent des lits et repoussent des interventions.

Certains évitent-ils de fermer des lits, pour pouvoir réaliser un maximum d'opérations et faire rentrer de l'argent, quitte à outrepasser les normes? Ou ces écarts vis-à-vis de la loi sont-ils exceptionnels? La question reste ouverte.