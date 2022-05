Investigation : "Dans nos hôpitaux, des patients décèdent par manque d'infirmiers"

La dernière étude du KCE (centre fédéral d'expertise des soins de santé) montre que trois quarts des infirmier.e.s de soins intensifs sont dans l'impossibilité de réaliser l'ensemble des soins nécessaires.

" On maltraite les patients et on se maltraite nous-mêmes "

Au cours de notre enquête, nous recevons des dizaines de témoignages évoquant des négligences graves liée à un manque de personnel infirmier.

Dominique (prénom d'emprunt), est infirmière dans un autre hôpital réputé. Elle dénonce une maltraitance institutionnalisée. "Cela commence déjà au moment où on distribue les repas. On sait qu'on devrait aider certains patients à manger mais on dépose le plat, et on va au suivant. S'ils n'arrivent pas à manger... ben, on débarrasse. Et ça, c'est de la maltraitance".

"Parfois, on met des langes à des patients autonomes, juste parce que ça prend moins de temps. Ca aussi, c'est de la maltraitance. Il arrive aussi qu'on 'jette' les patients dans leur lit. On ne s'en rend même plus compte. Mais quand on se regarde dans la glace, ça fait mal".