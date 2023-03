Investigation – cyber arnaques : "Ce qui m’a surpris, c’est que ça m’est arrivé à moi"

"J’ai perdu une grosse partie de mes économies. J’avais mis cet argent de côté pour payer les contributions… Je pense que j’ai été comme " envoûtée ", c’était une manipulation bien ficelée", nous explique Christine.

Des mails plus vrais que nature, des SMS, des messages envoyés via WhatsApp, ou Facebook, des coups de téléphone, … Avec le digital, les arnaques évoluent constamment. La plus classique, c’est le phishing, ou hameçonnage. Il s’agit d’une technique qui permet aux escrocs de vous persuader d’enregistrer vos données bancaires sur un site frauduleux. On peut aussi parler de smishing (hameçonnage par SMS) et de vishing (hameçonnage vocal).

Quelle que soit la façon, vous avez toutes et tous été, un jour, confronté à une tentative d’arnaques.

Christine et Nicolas ont honte de s’être fait avoir, comme des débutants. Christine a perdu 10.000 euros. Nicolas (prénom d’emprunt) s’est fait escroquer de 7844 euros. Et pourtant… Ce sont des personnes, de 57 et 35 ans, qui ont toutes les deux l’habitude de l’ordinateur, d’internet, des paiements, en ligne…